Venezia: a San Marco molesta i passanti, marocchino denunciato

Strage di Bologna, Cavallini: "Non posso pentirmi di quello che non ho fatto"

(Agenzia Vista) Bologna, 09 gennaio 2020 Strage di Bologna, Cavallini: "Non posso pentirmi di quello che non ho fatto" Ergastolo per Cavallini. "E' una nuova verità" dicono i familiari delle vittime presenti in aula, commossi al momento della lettura della sentenza. L'intera giornata in tribunale in questo servizio di E'Tv Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev