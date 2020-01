Migranti: Calderoli a Marcucci, 'Lega vota rinvio Giunta? ma c'è o ci fa?'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Sulla giunta per le autorizzazioni mi domando se il capogruppo Pd al Senato, Marcucci, c’è o ci fa quando afferma ‘che è stata votata all’unanimità in capigruppo, Lega compresa’ che non ci sarebbero state ‘ne’ aula ne’ commissioni’ nella settimana precedente alle elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna". Lo dichiara Roberto Calderoli.

"Una votazione che per l’appunto non riguardava la giunta per le autorizzazioni ma solo aula e commissioni. Infatti proprio dalle parole dello stesso Marcucci si evince che in conferenza dei capigruppo nessuno ha parlato del calendario delle giunte, come del resto viene confermato dallo stenografico dell’aula. Mi domando: ma dopo tanti anni in Parlamento è possibile che Marcucci non conosca ancora la differenza tra una commissione ed una giunta?".