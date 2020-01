Migranti: Meloni, 'Pd-M5S vigliacchi, vogliono voto Gregoretti dopo regionali'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "M5S e Pd senza pudore. Nella giunta per le immunità, la maggioranza ha chiesto il rinvio del voto su Salvini che andrebbe secondo loro processato per non aver fatto sbarcare gli immigrati della nave Gregoretti. Chiedono il rinvio di questo voto a dopo le elezioni di Emilia Romagna e Calabria". Lo dice Giorgia Meloni in un video su Fb.

"Perchè? Perchè Pd e M5S sanno benissimo che la stragrande maggioranza degli italiani chiede di difendere i confini di questa nazione. Sanno benissimo che la stragrande maggioranza degli italiani ritiene che Salvini abbia fatto il suo lavoro impedendo a questi clandestini di sbarcare. Lo vogliono processare lo stesso e non se ne voglio assumere la responsabilità. Vigliacchi, assumetevi la responsabilità delle vostre scelte: fate il voto prima delle elezioni e poi fatevi giudicare dagli italiani che votano", conclude la leader di Fdi.