Palermo: Regione mette in sicurezza cimitero Baucina

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - Sarà messo in sicurezza il cimitero di Baucina, nel palermitano. Dopo avere stanziato i fondi necessari, l'Ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, e diretto da Maurizio Croce, ha indetto una procedura negoziata per affidare l'incarico. Bisognerà intervenire in contrada Margio, ai piedi del monte Falcone. Una zona in cui i continui movimenti del terreno hanno profondamente lesionato diverse strutture murarie che adesso dovranno essere recuperate. In questo primo stralcio funzionale dell'intervento rientrano soprattutto le opere di protezione idraulica dell'area cimiteriale.

E’ prevista, in particolare, la realizzazione di una trincea drenante costituita da due tratti, per complessivi 142 metri, che avrà il compito di smaltire correttamente le acque piovane. Sarà, inoltre, necessario sistemare il canale di raccolta lungo il muro perimetrale del cimitero, liberandolo da arbusti e sterpaglie. A monte della parte più antica, sarà infine realizzato un muro di contenimento in cemento armato di altezza variabile tra i due e due metri e mezzo e che avrà una lunghezza di sessanta metri.