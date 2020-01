Natixis: rifinanzia portafoglio fotovoltaico italiano di Real Energy Fund da 21,7 mw

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - Natixis, in qualità di Mandated Lead Arranger (Mla) strutturante, Agent Bank, Hedging Bank e prestatore e con il supporto di un pool di banche, ha completato con successo il rifinanziamento di un portafoglio fotovoltaico da 21,7 MW per un valore di oltre 50 milioni di euro. Gli impianti fotovoltaici, si legge in una nota, si trovano in Italia e sono di proprietà del fondo comune di investimento alternativo immobiliare chiuso di tipo riservato denominato 'Real Energy'. Il fondo è gestito da Serenissima Sgr e ha come principale investitore il gruppo di investimento danese Obton A/S, uno gruppo attivo negli investimenti in tecnologie sostenibili con una specifica specializzazione nel settore fotovoltaico.

Il prestito, concesso a favore del Fondo, è suddiviso in due tranche, di cui la prima è relativa alle esigenze finanziarie di 10 impianti ed è stata erogata in concomitanza con la firma dell'accordo di prestito e la documentazione finanziaria aggiuntiva.

Complessivamente, tutti i 12 siti fotovoltaici sono già costruiti, connessi alla rete, operativi, e situati nel nord Italia (5.6MW), al centro (6.2MW) e al sud (9.9MW). Gli impianti fotovoltaici sono gestiti da tre special purpose vehicles (Spv) e sono stati collegati alla rete tra dicembre 2010 e novembre 2011 con risultati operativi positivi. Tutti i moduli sono istallati sulla terraferma. I fornitori di pannelli installati sono produttori fotovoltaici primari e anche gli inverter sono forniti da produttori affidabili ed esperti, leader mondiali del settore.