Ex Ilva: Bentivogli, 'demagogia anti-industriale fa male a lavoro e ambiente'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Mi auguro che gli italiani si accorgano di quanto stia facendo male al lavoro e all'ambiente la demagogia anti-industriale e l'ignoranza: se la tassassimo azzereremmo il debito pubblico specie in un momento in cui da un movimento in dissolvimento si stanno contagiando altre forze politiche e organi di informazione. In Italia lo scudo politico lo hanno questi gruppi dirigenti: sanno che spararla grossa è garantito da un'immunità diffusa e consolidata su un senso comune inquinato quanto l'Ilva". Così in un intervento pubblicato su 'Il Riformista' il segretario generale della Fim - Cisl, Marco Bentivogli sulla vicenda ex Ilva.

"La vertenza - sottolinea ancora - va tirata fuori dallo scontro politico e ideologico che in questi anni ne ha fatto terreno di propaganda a spese dei lavoratori e dei cittadini di Taranto e del territorio limitrofo. La soluzione va trovata, non dentro fantomatiche e illusorie proposte che ogni tanto qualche politico butta sul tavolo ma dentro l'accordo che abbiamo sottoscritto lo scorso 6 settembre 2018 tra organizzazioni sindacali, ArcelorMittal e Governo Conte 1".

"L'intesa da noi sottoscritta - aggiunge - punta al rilancio industriale e ambientale della più grande acciaieria d'Europa e di tutti gli altri siti del gruppo in Italia senza nessun esubero. Un piano che se fosse messo in pratica permetterebbe anche a Taranto, come avviene nel resto d'Europa, di produrre acciaio in maniera sostenibile sul piano ambientale e sanitario. Per noi quell'accordo resta ancora valido anche se, ovviamente, i fatti in questi mesi hanno fornito un grosso assist all'azienda che lo userà in fase negoziale per rivederne i contenuti".