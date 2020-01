Prescrizione: Patuanelli, 'certo che troveremo accordo'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Non è vero che tutti sono contrari" alla riforma sulla prescrizione. "C’è un fronte di chi dice che è una riforma giusta" ed è "certo che troveremo un accordo partendo dal presupposto che la riforma sia in vigore". Lo afferma il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenendo a Porta a Porta su Rai 1.