Lega: new entry Cimbro, dal Pd (passando per Leu) al Carroccio

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Dal Pd, passando per Leu, alla Lega. Con tanto di tessera del Carroccio firmata da Matteo Salvini. Si tratta di Eleonora Cimbro, 42 anni di Bollate. Deputata Pd nella passata legislatura, era entrata in Mdp al momento della scissione dei bersaniani. Ricandidata alle politiche del 4 marzo 2018, Cimbro non era però stata rieletta. Ora un nuovo passaggio. E stavolta fuori dal centrosinistra, con l'approdo alla Lega di Salvini.