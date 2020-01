L.elettorale: De Petris, 'su soglia al 5% daremo battaglia'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - “Sulla soglia del 5% daremo battaglia. Innalzare la soglia di sbarramento ad una percentuale mai vista in Italia significa infliggere un colpo letale alla rappresentanza sia politica che territoriale. Il sistema simil spagnolo sarebbe più flessibile e garantirebbe un maggior pluralismo, mentre l'escamotage del cosiddetto 'diritto di tribuna' non risolve il problema".Lo dichiara la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto del Senato.

"Del resto è sin troppo evidente come la frammentazione del sistema politico italiano non sia determinata dai sistemi elettorali ma dalle scissioni che puntualmente si moltiplicano dopo le elezioni”.

“Le leggi elettorali - prosegue la presidente De Petris - entrano in Parlamento in un modo e poi spesso cambiano. Ma è bene sapere da subito che un sistema con soglia del 5% in Senato non avrebbe i numeri. E' un grave errore non aver ricercato con maggiore pazienza l'intesa nella maggioranza, scegliendo invece una forzatura sulla base, evidentemente, dell'accordo tra Zingaretti e Di Maio sulla soglia al 5%. Ma le forzature, in una materia così importante e delicata, non hanno mai portato bene”.