Alitalia: Patuanelli, 'strada stretta e in salita, 400 mln bastano per arrivare a fine procedura'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Siamo all'interno di una strada che è stretta ed in salita perché c'è un impegno normativo che la rende stretta visto che stiamo parlando di una società in amministrazione straordinaria". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli nel corso della sua audizione in Commissione Trasporti della Camera in merito al provvedimento che stanza 400 milioni per Alitalia.

"Il governo - sottolinea Patuanelli - è convinto che la disponibilità di cassa in relazione all'ultima tranche di prestito di 400 milioni e anche la riformulazione del pagamento degli interessi del Mef che libera un'ulteriore cassa per 150 milioni consente alla compagnia di arrivare alla conclusione della procedura".

Per quanto riguarda le tempistica, il ministro sottolinea "non è scritto da nessuna parte che il closing deve essere fatto entro il 31 maggio. E' materialmente impossibile. Il closing avviene nel momento in cui c'è il passaggio delle chiavi al nuovo soggetto. Il 31 maggio è il termine che viene dato al Commissario per espletare la procedura di cessione, che è come il termine del 31 ottobre 2018 quando Ferrovie si è presentata facendo un'offerta ed è iniziato il percorso che non ha portato ad una conclusione".