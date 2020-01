Iran: Trizzino (M5S), 'Muos Niscemi non c'entra con attacco Soleimani' (2)

(Adnkronos) - "La battaglia sul Muos continua - dice Giampiero Trizzino all'Adnkronos - oggi andrò proprio per questo motivo a incontrare il ministro dell'Ambiente Costa". "L'unica possibilità per ribaltare la sentenza è dimostrare che le misurazioni non erano state fatte direttamente sul campo ma solo sulla carta- dice Trizzino che è stato Presidente della Commissione Ambiente all'Ars - Abbiamo chiesto al ministro la misurazione sul campo con parametri più precisi. A quel punto apriremo una questiono davanti al Tribunale".

Il Ministero dell'Ambiente potrebbe mettere a disposizione l'Ispra, spiega ancora Trizzino "per le misurazioni per le aree da bonificare" e "lo voglio proporre anche sulle onde elettromagnetiche e fare nuove misurazioni".