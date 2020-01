E.Romagna: Velasco in campo per Bonaccini, 'votate per lui, ha governato bene'

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Sostengo Stefano Bonaccini, perché ha fatto un buon lavoro ed è un uomo del popolo". Si legge nella lettera aperta agli elettori dell'Emilia Romagna di Julio Velasco, 'star' del mondo del volley. "Ho deciso di scrivere questa lettera per fare pubblica la mia scelta di appoggiare Stefano Bonaccini come candidato alla presidenza della Regione".

"Voglio anche chiarire che non ho nessuna intenzione di lasciare il mio lavoro per dedicarmi alla politica. Il 26 gennaio ci saranno le elezioni regionali in Emilia Romagna, regione in cui vivo dal 1985, quando sono arrivato ad allenare la Panini Modena. Ho imparato ad amare questa terra, la sua gente, il giusto equilibrio tra operosità ed efficienza, di ospitalità e affettuosità".

"Sento il dovere di farlo e se questa mia presa di posizione significherà convincere anche uno solo degli indecisi a seguirmi in questa scelta, mi sentirò soddisfatto. Per me questo non è un voto 'contro'. E’ un voto a favore di chi ha fatto un buon lavoro in un momento storico difficile.