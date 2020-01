Milano: arresto cardiaco per disabile in piscina comunale

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - Ha accusato un malore in acqua ed è andato poco dopo in arresto cardiaco. D.D., un ragazzo di 32 anni, disabile, si è sentito male ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano, mentre nuotava nella piscina comunale Quarto Cagnino, in via Lamennais. Il personale dell'impianto ha iniziato a rianimarlo e i mezzi di soccorso hanno proseguito le manovre di rianimazione fino all'ospedale. Secondo quanto si appreso, il ragazzo sarebbe quasi annegato nuotando per sbaglio fino a un punto in cui non toccava.