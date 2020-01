Epifania: calze fasciste a Trappeto, Legambiente 'scelta deprecabile, sindaco si scusi'

Palermo, 7 gen. (Adnkronos) - Adesso a chiedere le scuse per le calze della Befana 'fasciste' regalate ieri ai bambini di Trappeto, piccolo comune del palermitano, è anche Legambiente Sicilia. L'associazione ambientalista tuona contro l'iniziativa del partito Forza Nuova di distribuire 100 calze nere - con tanto di logo - piene di dolci ai piccoli del paese ma soprattutto attacca il sindaco Santo Cosentino e la sua vice Rosa Orlando che hanno partecipato all'evento.

"Quella delle calze nere della Befana inneggianti ad una formazione politica che si contrappone dichiaratamente ai valori su cui si fonda la nostra Costituzione rappresenta già di per sé iniziativa da condannare per il palese richiamo alla Befana fascista di mussoliniana memoria - afferma Legambiente Sicilia - Proprio per tale ragione va pesantemente stigmatizzato l’imprimatur che sindaco e vice-sindaco, con la loro presenza e partecipazione, hanno voluto dare all’iniziativa, ammantandola di 'spirito civico'. La deprecabile scelta del sindaco e della sua vice impone da parte di entrambi le scuse pubbliche sia nei confronti della comunità trappetese che verso la stessa istituzione che ambedue sono stati chiamati democraticamente a rappresentare onorando innanzitutto i fermi principi democratici che la informano".

Legambiente Sicilia "è pronta e disponibile a sostenere ogni iniziativa che a Trappeto, come in ogni altra parte della Sicilia, si ritenga di intraprendere per ribadire il no più convinto ad ogni rigurgito fascistoide".