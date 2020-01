Milano: Comune compra tre immobili per aprire nuove sedi in periferia

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - Con un investimento di 102 milioni di euro il Comune di Milano ha acquistato tre stabili in città per trasferire nuove sedi comunali in periferia e avvicinare così l'amministrazione ai cittadini. L'obiettivo del sindaco Giuseppe Sala diventa realtà: la giunta ha approvato la delibera con cui si rendono esecutivi i provvedimenti per l’acquisto degli stabili di via Sile 8, zona Corvetto, via Durando 38, nella zona del Politecnico in Bovisa, e via Principe Eugenio 33, in zona Cenisio.

"L’immobile di via Sile è stato selezionato tramite una duplice procedura ad evidenza pubblica; via Durando è stato acquistato dal Politecnico di Milano, mentre Principe Eugenio apparteneva alla Città Metropolitana. Tutti gli immobili sono facilmente connessi ai servizi del trasporto pubblico locale e consentiranno di migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti comunali, che avranno a disposizione spazi di lavoro nuovi e in linea con i migliori standard di ecosostenibilità", spiega la nota del comune. In tutto, si sposteranno 2.550 impiegati, entro il 2021.

L’assessore al Demanio, Roberto Tasca, lo ritiene "un investimento economico importante che riteniamo essenziale per offrire servizi ai cittadini in tre diversi quartieri della città, spostando l’offerta amministrativa in zone meno centrali ma facilmente connesse con il trasporto pubblico".