Iran: Napoli, 'Salvini-Meloni in competizione, Fi non c'è'

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Non bisogna essere osservatori attenti o analisti smaliziati della politica per capire la competizione aperta e dichiarata fra Giorgia Meloni e Matteo Salvini per la conquista della leadership del centrodestra. Mi chiedo, con grande amarezza, perché in questa competizione non è entrato il mio partito, Forza Italia". Lo dichiara Osvaldo Napoli del direttivo di Forza Italia.

"Osservo che le differenze di strategia fra Meloni e Salvini stanno portando a una progressiva divaricazione di linee nel centrodestra, con la leader di Fratelli d’Italia sempre più autorevole nell’interpretare il sovranismo come una difesa degli interessi dell’Italia dentro e non contro l’Unione europea. Diversamente dalla Lega, sempre pronta ad abbracciare qualsiasi decisione che possa sembrare una sconfessione dell’Europa.

"Forza Italia non può limitarsi a essere spettatore di una competizione o a illudersi di parteciparvi con una posizione cerchiobottista, per dare una volta ragione all’una o all’altro. Dobbiamo recuperare subito una piena autonomia politica e strategica, operando scelte ed elaborando strategie “lunghe” che ci sottraggano alla logica del giorno per giorno. Prima di chiederci se Trump ha fatto bene o male a eliminare Soleimani, mi sarei chiesto: ma il Trump amareggiato dello scarso sostegno dell’Europa, si ricorda dell’Europa e della NATO a intermittenza? O ha ragione Macron quando sostiene che la NATO è finita da un pezzo?"