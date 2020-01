Lega: Romano, 'a Livorno inventate aggressioni inesistenti? si faccia chiarezza'

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Nel pasticcio della Lega livornese (ben ricostruito da Alessandro Di Maria su Repubblica Firenze) restano alcune domande molto pesanti. La destra toscana sta provando a montare artificialmente un clima di tensione politica in vista delle elezioni regionali? Lo scrive su facebook il deputato livornese del Pd, Andrea Romano, pubblicando l’articolo apparso oggi su Repubblica Firenze in cui vengono ricostruiti alcuni fatti che riguarderebbero il consigliere comunale della Lega di Livorno, Alessandro Perini, la leghista Susanna Ceccardi, e altri deputati della Lega.

"I vertici della Lega stanno incoraggiando consiglieri e militanti a denunciare aggressioni inesistenti? La Lega ha deciso di usare il fantasma della violenza politica per provare a risalire i sondaggi, incapace com’è di fare proposte per il futuro della Regione? Su questo servono chiarezza e risposte precise da chi guida la destra in Toscana, alla vigilia di una campagna elettorale decisiva per il futuro della nostra regione”.

"Il Partito Democratico di Livorno invita tutti a calmarsi, chiede alle forze politiche coinvolte di rivolgersi alla magistratura perché i fatti siano accertati con precisione, ricorda che Livorno non vive alcun clima di violenza, chiede che la Lega allontani il consigliere comunale autore della denuncia nel caso in cui i fatti fossero diversi da quelli da lui denunciati. Perché la violenza politica non può essere presa sottogamba, né diventare oggetto fantasioso di propaganda”, conclude Romano.