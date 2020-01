L.elettorale: Gasparri, 'con proporzionale inciucio permanente'

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Una legge elettorale proporzionale aprirebbe la strada a un inciucio permanente e all’esproprio della volontà dei cittadini. Bisogna impedire questa sciagura e spero che in Parlamento saremo in molti a ostacolare una svolta proporzionalista". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (Fi).

"Occorre una legge elettorale che prima del voto faccia formare degli schieramenti e un premio alle coalizioni che consenta una vera governabilità. Non esiste un sistema elettorale perfetto. Lo dimostra l’esperienza di tutto il mondo. Ma un sistema proporzionale, anche se con una soglia di sbarramento, sarebbe la scelta peggiore alla quale personalmente mi opporrò in tutte le sedi. La gente deve votare sapendo chi governa e non dando un mandato in bianco per l’inciucio permanete a cui assistiamo ormai da troppo tempo”.