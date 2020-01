Iran: Romano (M5S), 'scongiurare intervento armato'

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Sono fortemente preoccupato per le crescenti tensioni internazionali. Spero vivamente che in ambito UE si possa sollecitare una soluzione che scongiuri il ricorso all'intervento armato e che possano essere evitati scenari di guerra, dalle imprevedibili conseguenze". Lo dice il senatore del M5S in Commissione Difesa, Iunio Valerio Romano.

"Auspico, inoltre, che il nostro Paese sappia con autorevole determinazione far pesare il suo non trascurabile ruolo in quelle che saranno le prossime delicate decisioni, che, pur nel rispetto degli accordi e delle alleanze internazionali, non possono vederlo spettatore passivo".