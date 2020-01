L.elettorale: De Petris, 'no proporzionale al 5%, non siamo masochisti'

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Se queste indiscrezioni sono vere, possiamo solo ribadire che noi siamo e restiamo contrari". Loredana De Petris di Leu commenta così all'Adnkronos la convergenza che si sarebbe registrata ieri sul proporzionale con soglia al 5% nell'incontro tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio. Al tavolo della riunioni di maggioranza sulla legge elettorale, Leu era per il simil spagnolo (con soglie diverse a seconda della circoscrizione) e ha sempre detto no ad uno sbarramento nazionale al 5%.

"L'ultima volta -e la soglia era al 3%- siamo passati solo noi. Con la soglia al 5, quanti entrerebbero in Parlamento? Cinque partiti? Anche Forza Italia sarebbe a rischio... Nell'accordo di maggioranza abbiamo convenuto su una legge elettorale che eliminasse le distorsioni ultramaggioritarie conseguenti al taglio dei parlamentari per garantire il pluralismo della rappresentanza. Una soglia 5% non credo lo garantirebbe".

Quindi, confermate il no? "Dovremmo essere soltanto dei masochisti per accettare. E se a qualcuno può andare bene è solo perchè magari ha in mente di entrare nel Pd...", osserva la senatrice di Leu. E aggiunge: "E non vengano a parlarci di diritto di tribuna. Non si può scambiare il principio democratico del pluralismo della rappresentanza con uno strapuntino". Si era detto che avreste presentato un testo base alla ripresa dei lavori parlamentari, sembra difficile o no? "Al momento non c'è nessun accordo e quindi non c'è nemmeno un testo base. E non è neanche fissato un nuovo vertice di maggioranza sulla legge elettorale".