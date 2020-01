Strage Alto Adige: Battelli, 'subito codice della Strada'

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Una tragedia. Tanta rabbia. Perché se bevi, e bevi tanto, non puoi metterti alla guida. Perché gli altri non possono pagare perché tu hai voglia di 'sballarti'. Perché un bilancio di sei ragazzi morti e 17 feriti non può essere accettabile. Ecco perché spero che, fatti i dovuti accertamenti, il responsabile di questa strage paghi per tutto il dolore che ha provocato". Lo scrive, sui suoi canali social, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, Sergio Battelli.

"Intanto è stato arrestato con l'accusa è di omicidio stradale e lesioni stradali. A breve il Parlamento sarà chiamato ad approvare in via definitiva anche il Nuovo codice della strada con modifiche e proposte volute fortemente dal M5S per garantire sicurezza, sostenibilità e semplificazione. Una norma di civiltà che ci mette al passo con gli altri Paesi europei e rispetto alla quale mi auguro non ci siano passi indietro".

"Ma qualsiasi legge sarà inefficace se, ciascuno di noi, non recupererà senso di responsabilità e senso del limite quando si mette alla guida. Facciamo attenzione. Lo dobbiamo alla nostra vita e a quella degli altri".