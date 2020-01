Milano: viceministro Mauri da vigili del fuoco, 'su aggressione via Gola risposta sarà netta'

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - "Quello che è accaduto in via Gola è una cosa inaccettabile, vigliacca, assurda e perciò la risposta sarà netta, le istituzioni sono compatte". Lo ha detto il viceministro dell'Interno, Matteo Mauri, durante la sua visita di oggi al Comando dei vigili del fuoco di Milano, dove è andato, spiega in un post su Twitter, per "dimostrare la vicinanza delle istituzioni" al comando dopo l'aggressione a una squadra avvenuta in via Gola la notte di Capodanno.

"I responsabili saranno presto individuati e la reazione dello Stato sarà dura e decisa", aggiunge, e in un video postato della visita di questa mattina spiega ai giornalisti di aver parlato con il questore di Milano. "Mi ha garantito che le indagini sono in fase avanzata, per cui mi sento di dire tranquillamente che nel giro di poco tempo saranno individuati i responsabili e poi ci si comporterà di conseguenza: bisogna dare un segnale molto netto in queste occasioni".