Governo: Rosato, 'Zingaretti-Di Maio? Molta enfasi per esigenze interne'

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Nessun problema, né alcuna recriminazione per non essere stati invitati. Ettore Rosato risponde così all'Adnkronos in merito al vertice di oggi a sorpresa a palazzo Chigi tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio. Osserva il coordinatore di Italia Viva: "Non è un stato incontro di maggioranza ma un incontro bilaterale a cui, per motivi interni, le due forze politiche hanno piacere di dare molta enfasi".