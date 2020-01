Roma: Bernini, 'sgomberare palazzo simbolo Sardine'

Televisione

Vittorio Grigolo, proposta di matrimonio in diretta tv a All Together now: lacrime in studio - Video

Proposta di matrimonio in diretta tv a All Together Now. Lacrime in studio nella puntata finale dello show musicale di Canale 5 quando Vittorio Grigolo ha proposto alla fidanzata Stefania Seimur di sposarlo: lei ha detto sì. Per approfondire leggi anche: All Together now, la trasformazione di Mietta La trasmissione condotta da Michelle Hunziker ha visto, in una sentita e commossa parentesi con ...