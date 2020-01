Azione: Calenda in campo per Bonaccini, regionali primo test/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - Il week end dell'11 e 12 gennaio ci saranno altre iniziative di campagna elettorale in Emilia Romagna e poi il 17 e 18 gennaio una manifestazione a Bologna, prima delle elezioni, con Bonaccini, Calenda e Richetti. "Noi stiamo schierando la struttura di Azione a sostegno di Bonaccini perché qui c'è una coalizione riformista senza i 5 Stelle". Condicio sine qua non per il movimento di Calenda. E infatti non sono state particolarmente apprezzate le parole di Nicola Zingaretti su Giuseppe Conte.

"Conte punto di riferimento dell'area progressista -dice Richetti- sarebbe una sciagura, sancirebbe l'irreversibilità della scelta sbagliata del governo nazionale con i 5 Stelle. Bisognerebbe chiedere al presidente Conte che cosa voterebbe in Emilia? Per Bonaccini o per il candidato M5S?". Anche in Calabria i 5 Stelle vanno da soli: lì che farà Azione? "Non c'è dubbio che tra le proposte di candidatura a presidente, quella di Pippo Callipo è quella a noi più vicina ma in Calabria non ci sono le condizioni per una presenza esplicita di Azione".

Per quanto riguarda i temi nazionali, alla ripresa Azione intende tenere aperto il filone delle prescrizione: "Siamo molto preoccupati e non siamo gli unici. Putroppo dal Pd al momento arrivano solo proclami e nessuna proposta concreta". Quanto alla costruzione del movimento sul territorio "abbiamo già fatto un primo tour tra Milano, Torino, Roma, Perugia, la Sicilia. Riprenderemo dopo le regionali e in primavera ripartiremo con il tesseramento. Ormai che pare sventata l'ipotesi di voto anticipato, avremo il tempo per radicarci sul territorio e arrivare nei prossimi mesi, tra giugno e settembre, a celebrare il primo congresso di Azione".