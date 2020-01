Violenza su donne: Fedeli, 'bene Jebreal su portare tema a Sanremo'

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Chi può avere qualcosa in contrario a portare sul palco del festival di Sanremo una denuncia forte della violenza contro le donne? Credo che tutte le forze politiche, senza distinzioni di parte, dovrebbero esprimere un convinto sostegno alla proposta di Rula Jebreal di invitare a questo scopo Michelle Obama o Oprah Winfrey, personaggi straordinari, tra le donne più famose al mondo e da sempre impegnate su questo fronte” lo dichiara la senatrice Pd, Valeria Fedeli.

“Leggo con sgomento che, nonostante anche il conduttore e direttore artistico della kermesse canora Amadeus si fosse detto entusiasta dell’iniziativa e fossero già da tempo partite le trattative con l’ex First Lady, inspiegabilmente tutto si sarebbe fermato. Chi ha posto il veto? La Rai cosa ha da dire? Se addirittura il Papa nella sua omelia ha messo al centro la donna e denunciato l’oltraggio della violenza, non si capisce perché non si possa parlare di questo, dell’obbligo che ha l’Italia di dare piena attuazione alla legge 71 che attua la Convenzione di Istanbul, anche in prima serata, sulla prima rete della tv pubblica, in occasione dell’appuntamento televisivo più seguito dell’anno. Sarebbe un’occasione straordinaria che va realizzata e sostenuta a tutti i livelli: politico, istituzionale, culturale e del mondo radio televisivo”.