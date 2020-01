Capodanno: pedone travolto e ucciso a Palermo, investitore rischia accusa omicidio stradale

Mister Ok si tuffa nel Tevere da Ponte Cavour per il Capodanno 2020

(Agenzia Vista) Roma, 01 gennaio 2020 Mister Ok si tuffa nel Tevere da Ponte Cavour per il Capodanno 2020 Il tradizionale tuffo nel fiume Tevere di 'Mister Ok' Maurizio Palmulli dal Ponte Cavour per il Capodanno 2020. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it