Palermo: M5S, 'bilancio consolidato conferma fallimento gestione Orlando'

Palermo, 31 dic. (Adnkronos) - "Il bilancio consolidato conferma il fallimento della gestione orlandiana. Crescono i disallineamenti dei crediti verso le società partecipate rispetto all'esercizio 2017, raggiungendo la cifra di 10.440.769 Euro e vanificando gli sforzi ed i sacrifici fatti in sede di bilancio consolidato 2017, quando il Sindaco in persona aveva dichiarato che era finita l'era dei disallineamenti e dei buchi nei conti". Così i consiglieri comunali M5S di Palermo Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo.

"Invochiamo un cambio di rotta, ponendo fine ad un'amministrazione che non è in grado di programmare a lungo respiro, di rivedere i contratti di servizio delle aziende e di redigere piani industriali che riportino i servizi a livelli accettabili - dicono - Adesso Auspichiamo che il Consiglio Comunale torni organo sovrano e di controllo già nella prima seduta di gennaio dove alla presenza del Sindaco , si discuterà della delibera "indirizzi sulla mobilità nel centro storico di Palermo e ztl " che, se emendata, restituirà ai consiglieri comunali poteri in materia di mobilità e ztl che non potranno più essere cosi imposti da assessori “dittatori” senza una seria discussione in aula".