Autostrade: Confindustria, preoccupati, timore per certezza diritto e fiducia privati**

(Adnkronos) - "Se le notizie delle ultime ore fossero confermate, il Governo interverrebbe, ancora una volta, per cambiare unilateralmente l’impianto normativo delle concessioni autostradali, modificando a proprio favore le previsioni contrattuali che regolano i rapporti tra le parti". Per questo motivo Confindustria, si legge in una nota, conferma "la propria preoccupazione per un modo di agire che nega la certezza del diritto e mina la fiducia dei privati nei confronti dello Stato". Confindustria, conclude la nota, "si augura pertanto che quelle circolate sull’argomento siano indiscrezioni prive di fondamento".