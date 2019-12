Sanremo: Faraone, 'Jebreal donna colta e impegnata, per questo sovranisti la odiano'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Donna, colta, impegnata. È il mix che i sovranisti odiano. In queste ore Rula Jebreal è oggetto di insulti sessisti, razzisti e sapete perché? Per un'indiscrezione: Amadeus l'avrebbe scelta come co-conduttrice di #Sanremo2020. Non so se lo sarà, lo spero, forza Rula Jebreal". Lo scrive su twitter il capogruppo Iv al Senato, Davide Faraone.