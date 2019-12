Sicilia: 6 mln per formazione giovani in impresa (2)

(Adnkronos) - "Nuove opportunità di lavoro per i giovani e crescita competitiva per le aziende - spiega l'assessore alla Formazione Roberto Lagalla - questa è la formula di un impegno preso dal governo regionale che, come preannunciato lo scorso novembre, si traduce oggi in un nuovo bando destinato ad avviare un dialogo produttivo tra formazione professionale e mondo imprenditoriale. Puntiamo, ancora una volta, ad accrescere la competitività delle imprese siciliane, investendo sulla formazione di soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare di giovane età e in possesso di adeguati titoli di studio, e creando le condizioni per il loro stabile inserimento in azienda".

L’avviso prevede l’attuazione di percorsi formativi, realizzati da imprese ed enti di formazione, strettamente legati alle esigenze della produzione, dando priorità ai settori dell’agro-alimentare, del manifatturiero, incluse le attività artigiane, e nel campo dell’edilizia, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, del turismo, dei beni culturali e dei servizi sociali. Le domande possono essere presentate dagli enti di formazione professionale in forma associata con le aziende, dal 3 febbraio fino al 6 marzo 2020.