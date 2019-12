Prescrizione: Verini, 'Conte faccia sintesi, Bonafede sia meno rigido' (2)

(Adnkronos) - "L'obiettivo del Pd - spiega Verini - è trovare un accordo anche sui tempi certi del processo visto che la norma Bonafede-Bongiorno entra in vigore il primo gennaio 2020. La nostra proposta non chiede di tornare alla legge Orlando ma fa un passo in avanti, a dimostrazione che ricerchiamo il dialogo con il Movimento 5 Stelle, con ulteriori allungamenti della prescrizione ma compatibili con l'articolo 111 della Costituzione e con la ragionevole durata dei processi. Se poi dovesse continuare la rigidità vedremo come andrà il dibattito parlamentare, ma da parte nostra c'è lealtà senza alcuna strumentalizzazione".

Verini aggiunge: "Bonafede finora si è dimostrato rigido. Abbiamo chiesto una proroga alla norma Bonafede-Bongiorno, e non la chiamo così provocatoriamente ma è un fatto che la Lega l'abbia votata, e di fronte alla sua totale rigidità abbiamo avanzato una nostra proposta chiedendo che tenga conto dell'opinione dei tre quarti della coalizione di governo. Ci aspettiamo che esca da questa rigidità poco motivata. Il Pd non chiede abiure ma Bonafede non può nemmeno imporre diktat, servono buon senso e ragionevolezza, così come ha auspicato anche Graziano Delrio".

"Ricordo che al punto 15 dell'accordo di governo si parla di tempi ragionevoli e certi per i processi penali, civili e tributari, ma non viene citato il tema della prescrizione. Mentre Bonafede votava quella norma con la Lega, noi presentavamo addirittura una pregiudiziale di costituzionalità". Il governo rischia sulla Giustizia? "Entro gennaio, come noto, la maggioranza lavorerà per fissare l'agenda 2020 e le urgenze per il Pd sono scuola, ricerca, lavoro, riconversione ambientale dell'economia, lotta alle mafie e all'illegalità. Se il governo è coeso non vedo problemi, se invece dovesse mancare la visione d'assieme è chiaro che tutto si farebbe difficile. Il nostro obiettivo è andare avanti con il dialogo senza insulti e bandierine alle quali ancorarsi, come fanno invece Bonafede e altri nella maggioranza", conclude Verini.