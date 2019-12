Capodanno: due feste a Palermo, Orlando 'unica città, periferie non sono più margine' (2)

(Adnkronos) - Orlando dovrebbe salutare il nuovo anno dalla piazza del Cep. "Il sindaco sarà in entrambi i posti - dice sorridendo - magari mi collegherò con piazza Giulio Cesare per poi andarci dopo la mezzanotte". La festa comincerà alle 21.30. A scaldare il palco di piazza Giulio Cesare saranno Mario Biondi e la band siciliana 'Babil on Suite', sotto la guida di Filippo Marsala. Il tutto sarà raccontato in diretta su Radio Giornale di Sicilia. Nino Frassica e i Los Plaggers Band invece coinvolgeranno la piazza del Cep con un originale 'concertocabaret', un'operazione di memoria musicale in cui oltre cento canzoni famose sono tagliate e ricucite alla maniera dell'attore siciliano. Sul palco, dove a fare da padrona di casa sarà la conduttrice Eliana Chiavetta, arriveranno anche Lello Analfino e i Tinturia. La diretta questa volta sarà su Radio Action.