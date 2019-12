Pd: Losacco, 'tesseramento Sicilia prorogato fino al 7 gennaio'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - 'Per iscriversi al Pd Sicilia c'è tempo fino a dopo l'Epifania. La proroga di una settimana è stata decisa per far coincidere la chiusura del tesseramento con il primo giorno lavorativo dopo i giorni di festa". È quanto scrive in un post Facebook il commissario Pd per la Sicilia, Alberto Losacco, secondo cui "con il 7 gennaio si concluderà la prima tappa della nuova fase costituente del Pd siciliano, relativa al tesseramento che si è svolto con modalità diverse dal passato. Il nuovo anno porterà il congresso e l’elezione del nuovo segretario e dei nuovi organismi provinciali. Siamo ad un punto di svolta".

"Arriviamo a questo appuntamento -prosegue Losacco - dopo l’avvio di una stagione di rinnovamento passata attraverso l’apertura alle energie migliori presenti sui territori, dopo mesi di ascolto e contaminazione di nuove idee e al termine di un percorso in cui sono state rimesse al centro del nostro agire le persone, la loro volontà, le loro proposte con l’intento di aggregare quanti condividono i valori democratici e hanno voglia di scommettere e di vivere lo stesso futuro".

"La campagna per il tesseramento, che in Sicilia ha preso il via ad ottobre, si è svolta all’insegna di novità rilevanti sia per i meccanismi di garanzia attivati per evitare pacchetti di tessere sia per le regole chiare slegate da logiche di parte che hanno consentito l’apertura di un dialogo per tornare ad essere un punto di riferimento per la società siciliana".