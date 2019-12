Calabria: Callipo, 'possiamo farcela puntando tutto su diritti e legalità'

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Libertà, onestà, servizio, coerenza, cambiamento". Queste le parole d'ordine per la compagna elettorale del candidato governatore della Regione Calabria per il centrosinistra Pippo Callipo. "Qui - spiega in un'intervista a 'La Repubblica' per vedersi riconoscere qualsiasi diritto bisogna andare a bussare alla porta di boss, onorevoli o ras di turno, che così hanno facoltà di disporre delle persone. Io vorrei liberare i calabresi dalla sudditanza e questo è possibile amministrando con onestà, vivendo la politica come servizio alla comunità. Se saremo coerenti con i principi che abbiamo sempre, il cambiamento è possibile".