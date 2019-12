Truffe: vendevano robot da cucina online ma non li spedivano, 2 persone denunciate (2)

(Adnkronos) - La vittima, una casalinga 32enne reggiana, ha risposto ad un annuncio su un sito di e-commerce acquistando un bimby usato del valore di circa 400 euro che ha versato tramite bonifico per poi scoprire di essere raggirata allorquando non ha ricevuto il robot da cucina acquistato. Accorgendosi di essere rimasta vittima di un raggiro la donna si è presentata ai carabinieri della Stazione di Rubiera formalizzando la denuncia per truffa.

Dopo una serie di riscontri tra il numero di telefono associato all’inserzione esca risultato in uso al 20enne e la carta prepagata dove erano stati versati i soldi, risultata intestata al 32enne, i Carabinieri catalizzavano le attenzioni investigative sugli odierni indagati nei cui confronti venivano acquisiti una serie di incontrovertibili elementi di responsabilità per il reato di truffa per la cui ipotesi di reato venivano quindi denunciati.

Per la casalinga reggiana la possibilità ora di essere ora risarcita in sede penale a conclusione dell’iter processuale mentre per o due truffatori foggiani la consapevolezza di aver l'attenzione rivolta nei loro confronti dai Carabinieri che intendo far luce sull'eventuale giro d'affari truffaldino dei due uomini che risultano aver raggirato altre persone.