Ponte Morandi: varato quinto impalcato, definita sagoma nuova opera (2)

(Adnkronos) - Per il ponte urbano che attraversa la zona della Val Polcevera, in parallelo ai lavori, continuano e si intensificano le attività di Spazio Ponte, punto di incontro e informazione dedicato all’opera e aperto alla cittadinanza, per saperne di più sulle caratteristiche tecniche del viadotto e misurarsi con ricostruzioni digitali dell’infrastruttura, esercitarsi nei laboratori, immergersi nel cantiere seguendo le immagini riprese dai droni.

E' dei giorni scorsi la visita degli studenti della facoltà di Ingegneria Civile dell’Università di Genova, che hanno scoperto i dettagli dell’opera nel più ampio quadro delle attività di promozione della cultura tecnica e orientamento professionale che Salini Impregilo sta portando avanti sul territorio. Dedicate ai bambini sono invece le visite che proseguono nell’ambito del progetto “Le Scuole PerGenova”, realizzato in collaborazione con alcune scuole di Genova per coinvolgere e sensibilizzare i genovesi del futuro nel processo di costruzione della nuova opera.