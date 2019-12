Inpgi: Verna, 'urgente tavolo, prepensionamenti carico insostenibile'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Sull’Inpgi sarebbe urgente un tavolo che definisca e anticipi l’allargamento della platea. Intanto, finanziando nuovi prepensionamenti, siamo ben al di là dell’omissione di intervento. Nel sistema a ripartizione, creando le condizioni per nuove pensioni da pagare piuttosto che quelle per il versamento di contributi, l’istituto già in difficoltà viene appesantito di un carico insostenibile". Lo ha affermato il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, introducendo la conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"Nella legge di Bilancio -ha aggiunto- c’è l’obbligo di sostituire due redattori con almeno uno, che può anche non essere giornalista. Lo troviamo illegittimo e impugneremo tale principio".