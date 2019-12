Conte: 'mai contatto i vertici Pop Bari'**

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Non ho interloquito con nessun vertice e non ho mai contattato i vertici amministrativi della Popolare di Bari". Ad affermarlo, nel corso della conferenza stampa di fino anno a Villa Madama, è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Questo dossier non nasce come un fungo, era una situazione monitorata", spiega il premier.

In quelle ore, aggiunge Conte riferendosi al giorno in cui è stato convocato il Consiglio dei ministri per affrontare la questione, "Banca d'Italia stava completando la procedura di commissariamento. Ero stato preavvertito. Avevamo i sportelli e i mercati aperti e non potevamo creare allarme. Sono stato omissivo, sono stato costretto a farlo e me ne assumo la responsabilità. Ma sapevo che la procedura si stava concretizzando", spiega Conte riferendosi alle dichiarazioni rilasciate da Bruxelles quel giorno prima della convocazione del Cdm.

"Appena tornato a Roma, quando la procedura su Popolare di Bari si stava concretizzando ho subito convocato il consiglio dei ministri", sottolinea Conte.