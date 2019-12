Milano: in Duomo il 'Capodanno for Future' con Miss Keta, Coma Cose e Lo Stato Sociale (2)

(Adnkronos) - L’attenzione all’ambiente non sarà solo di facciata: Amsa, Amat, A2A e MM stanno partecipando a vario titolo al progetto. Per raggiungere la piazza, è consigliato l'uso dei mezzi pubblici, ma la fermata in Duomo sarà chiusa dalle 17. Per illuminare, si useranno lampade a basso consumo e muletti elettrici nella fornitura di energia da fonti rinnovabili; a tutto il personale che lavorerà all’evento saranno distribuite borracce per evitare l’utilizzo di bottiglie di plastica. Il concerto termina alle ore 00.15, per consentire ai partecipanti di utilizzare il trasporto pubblico per gli spostamenti. La sera di San Silvestro le linee M1, M2, M3 e M5 seguono l’orario del sabato e restano in servizio fino a tarda notte, con ultimi passaggi intorno alle 2.