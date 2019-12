Cannabis: Morrone (Lega), 'da Cassazione messaggio fuorviante per giovani'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - “La sentenza della Cassazione sulla coltivazione domestica di cannabis preoccupa e non poco. In attesa di leggere le motivazioni, non possiamo che registrare il messaggio fuorviante che arriva ai nostri giovani. La droga, leggera o pesante che sia, fa male e distrugge vite e famiglie. Mai minimizzare, mai dimenticare le conseguenze. La Lega continuerà a battersi in ogni sede per contrastare lo spaccio e la diffusione della droga”. Lo afferma Jacopo Morrone, deputato della Lega e relatore della proposta di legge “Droga zero”.