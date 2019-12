'Ndrangheta: M5S, 'solidarietà a Gratteri, stop a pretestuose polemiche'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - “Massima solidarietà al procuratore della Dda di Catanzaro, Nicola Gratteri, di nuovo 'bersaglio' delle polemiche mediatiche del procuratore generale Otello Lupacchini. Onestà, trasparenza e competenza caratterizzano da sempre l’operato di Gratteri al quale va ascritto, tra gli altri, il merito di aver coordinato e realizzato un recente blitz che ha permesso l’emissione di misure cautelari nei confronti di 330 persone, tra presunti boss di ’ ndrangheta, affiliati, politici e professionisti”. Lo dichiarano i deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione Giustizia alla Camera.

“In un momento in cui lo Stato mette a segno un’operazione così importante ai danni della criminalità organizzata - proseguono i 5 Stelle - è fondamentale che tutti gli apparati dello Stato cooperino per debellare la mafia e non si dividano in inutili e pretestuose polemiche. Nel ribadire solidarietà e sostegno a Gratteri, il nostro auspicio è che questa fase di incomprensioni sia archiviata al più presto all’insegna di un sentire comune: il ripristino della legalità e la lotta alla criminalità organizzata".