Autostrade: Tedeschini, 'governo sbaglia su revoca, scelta antigiuridica' (2)

(Adnkronos) - Il Governo, spiega ancora Tedeschi, "ha ragionato sull'onda di un'emozione popolare: se ci sono stati errori dal punto di vista della manutenzione si devono individuare gli errori e ci sono norme chiare sia a livello civilistico che amministrativo". Ora, invece, con questa scelta dell'esecutivo "si va a rimettere un costo sulla collettività" riportando le concessioni in capo allo Stato. Attualmente, infatti, "la concessione ad un soggetto privato dà alle finanze pubbliche dei profitti - bassi o alti è un'altra questione. Se la gestione della concessione passerà da un'impresa a capitale privato ad un soggetto pubblico come Anas questo aggraverà il bilancio pubblico e potrebbe portare a un enorme aumento dei costi".

Per Tedeschini "è profondamente sbagliata questa idea di andare a ricreare la presenza dello Stato nelle autostrade, nell'Ilva, cioè in tutti i settori in crisi perché questo comporta un aggravio per il bilancio dello Stato. Sono esterrefatto per queste scelte: è un modo di operare da dilettanti". Inoltre, aggiunge, "certe iniziative potrebbero anche rischiare di essere considerate dall'Ue come aiuti di Stato".

Insomma si tratta, rileva Tedeschini, di una scelta "antigiuridica e antieconomica. Sul piano giuridico la società concessionaria ricorrerà ad un giudice, alla Corte Costituzionale e anche alla Corte di Giustizia europea e probabilmente otterrà una condanna per l'Italia. E' un'operazione in perdita sia per il presente che per il futuro".