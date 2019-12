Governo: Marin (Fi), 'ho combattuto Fioramonti ma apprezzo sua scelta dignità'

Roma, 26 dic. (Adnkronos) - “Le dimissioni del ministro Fioramonti sono un atto politico gravissimo perché conseguenti alla mancata destinazione nella manovra di bilancio delle risorse necessarie alla scuola, all’università, alla ricerca italiana. Per usare le parole di Fioramonti i tre miliardi che aveva richiesto servivano ‘al galleggiamento’ e non certo al rilancio di questi settori. Non sono arrivati nemmeno quelli. Perché la manovra del governo giallorosso aveva come priorità mettere al sicuro sette miliardi di euro da destinare al reddito di cittadinanza. E non certo le famiglie italiane, che vengono invece usate come bancomat per pagare le nuove tasse". Lo afferma il deputato di Forza Italia Marco Marin.

"In questi mesi in cui Fioramonti è stato ministro -aggiunge- lo ho contestato duramente sia quando ha avuto l’idea di tassare le merendine, sia quando ha detto che era meglio avere nelle aule un mappamondo al posto del crocefisso. Politicamente non ero d’accordo con lui su nulla. Ma riconosco che Fioramonti tra la sua dignità e la poltrona ha scelto la sua dignità. Una vera mosca bianca in questo governo delle quattro sinistre che fa della difesa della poltrona il suo collante”.