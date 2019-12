Governo: Fi, 'dimissioni Fioramonti atto grave, Conte riferisca subito in Parlamento' (2)

(Adnkronos) - “Se già questa manovra -aggiungono gli esponenti azzurri- verrà ricordata come la legge di Bilancio tutta ‘tasse e manette’, Fioramonti avrebbe voluto ancora più tasse e per di più ‘etiche’. La scuola italiana non ha solo bisogno di maggiori investimenti ma anche e soprattutto di visione e innovazione, anche partendo da una seria spending review per recuperare risorse da reinvestire nelle emergenze educative del nostro tempo".

"Detto questo, Fioramonti con le sue dimissioni si è assunto la responsabilità di bloccare processi amministrativi importanti appena deliberati con il decreto scuola e la legge di Bilancio, a partire dall’indizione dei bandi di concorso per l’assunzione di 48 mila docenti e dall’apertura della nuova fase contrattuale per il personale della scuola. Siamo poi alla vigilia delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico e della relativa determinazione degli organici, per parlare solo di alcune delle scadenza amministrative più imminenti".