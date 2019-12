Ecco la 'Manovra 2020' spiegata dal governo in uno spot

(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2019 Ecco la 'Manovra 2020' spiegata dal governo in uno spot "Via libera alla Manovra 2020. In 100 giorni: meno tasse per i lavoratori, più soldi per famiglie, Comuni, vigili del fuoco, sanità, incentivi alle imprese. ‬ ‪Crescita, sostenibilità, ambiente, welfare, lotta all’evasione fiscale: con fiducia guardiamo al futuro dei cittadini." Così il presidente del ...