Autostrade: Conte, ' nessuna revoca concessioni, trasparenza senza punizioni'

Roma, 24 dic. (Adnkronos) - "Non abbiamo disposto la revoca o la decadenza di nessuna concessione. Introduciamo un regime più uniforme e trasparente. Abbiamo previsto che, in caso di revoca o decadenza, la gestione possa essere affidata ad Anas e stiamo semplificando il regime degli indennizzi, applicando la disciplina uniforme degli appalti. Nessun allarme per il settore delle concessioni: chi ha fatto investimenti, anche in caso di inadempimento, potrà recuperare le somme per i costi realmente sostenuti e non ammortizzati. Non si potranno più applicare, tuttavia, norme di favore come quelle invocate da Atlantia, che anche in caso di grave inadempimento pretenderebbe un indennizzo di decine di miliardi, Non lo permetteremo". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a 'Il Messaggero'.

"Penso che stiamo introducendo -aggiunge- una soluzione legislativa che non è assolutamente punitiva nè penalizzante per i concessionari. La norma cerca di rimettere ordine in un contesto molto articolato, dove si sono create tante sperequazioni e tanti indebiti vantaggi per i privati".