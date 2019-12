Fdi: Meloni, 'mi piace essere coccolata, mio compagno Andrea mio primo tifoso'

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Io non voglio fare il maschio nella dimensione privata. Se all’esterno devo farmi valere per forza come leader, nel privato mi piace essere protetta e coccolata. Tra i due sono io la più accondiscendente". Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, parlando in un'intervista a 'Chi', in edicola domani, del rapporto con il compagno Andrea Giambruno, autore di 'Stasera Italia' e conduttore del Tgcom Mediaset.

"In passato però -dice ancora la leader Fdi- ho avuto seri problemi. Alcune relazioni difficili da gestire, con uomini che non mi perdonavano il mio ruolo, anzi, spesso me la facevano pagare. C’era una sorta di rivalsa, di rabbia. Andrea, invece, non ha mai avuto questo problema, è il mio primo tifoso".