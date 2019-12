Prescrizione: Bernini, 'pronti a comitati promotori per referendum'

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Il referendum abrogativo proposto dall’Unione delle Camere penali contro la riforma della prescrizione è una mossa sacrosanta per ripristinare in Italia il diritto e la civiltà giuridica che il governo delle quattro sinistre ha dolosamente calpestato". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato.

"Pd e Italia viva -aggiunge- si sono resi complici della dittatura del giustizialismo che trasforma i processi in altrettante gogne a vita anche per chi viene assolto in primo grado. Forza Italia costituirà comitati promotori in tutta Italia per sostenere l’iniziativa delle Camere penali e ripristinare il giusto processo previsto dalla Costituzione".