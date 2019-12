Palermo: in gara i lavori per messa in sicurezza Vallone Perriera, Regione stanzia 7,4 mln (2)

(Adnkronos) - Gli ultimi interventi di regimentazione nel Vallone risalgono agli anni Trenta: da allora solo saltuarie opere effettuate con procedura di somma urgenza da parte del Genio civile per ripristinare la funzionalità del corso d'acqua, garantendo un’adeguata portata. Il canale oggi risulta interamente inutilizzabile in quanto in alcuni punti è parzialmente, o interamente, interrato e in altri è praticamente inesistente anche a causa dell'intervento dell’uomo che ha modificato la topografia della zona.

Bisognerà pertanto sostituirlo completamente con quello nuovo. In particolare, nei tratti dove il tracciato del nuovo canale coincide con quello vecchio si procederà alla demolizione. Le opere strutturali riguardano la costruzione di manufatti in cemento armato, con sezione variabile, all’interno delle quali saranno incanalate le acque del torrente Perriera. Bisognerà intervenire anche per proteggere un vecchio ponte sul quale scorre la linea ferrata: a tale scopo, sarà realizzata una struttura di contenimento a monte, tramite alcune gabbionate e una paratia.